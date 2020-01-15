В Союзе переработчиков объяснили, почему в России не принимается стеклянная тара

В Союзе переработчиков объяснили, почему в России не принимается стеклянная тара
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области запущено новое производство, благодаря которому в регионе впервые будет развернута переработка стекла. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в среду замруководителя Регионального союза переработчиков отходов Марк Балановский.

Речь о выпуске «стеклозаполненного» бетона, опытные партии которого были произведены в конце прошлого года. «Та же самая тротуарная плитка, тот же самый столб и тот же забор, но только вместо песка и гравия используется дробленое стекло», — объяснил переработчик. По его словам, пока в регионе сбор стекла не налажен, однако инициаторы идеи намерены предложить эту технологию для производства бетона при создании контейнерных площадок — и тогда стеклянные отходы можно будет сдать на переработку.

Что касается системы сбора стеклянной тары для ее повторного использования, как это было во времена СССР, в настоящее время запустить ее невозможно, отметил Марк Балановский. «Это связано с изменением в санитарном законодательстве, которое было в середине нулевых: запрет на использование оборотной тары стеклянной», — рассказал он.



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