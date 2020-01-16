«Почту России» оштрафовали за то, что письма лежали в ящиках до 23 дней (дополнено)

«Почту России» оштрафовали за то, что письма лежали в ящиках до 23 дней (дополнено)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Роскомнадзора к «Почте России» о наложении штрафа в размере 30 тыс. руб. за нарушения, связанные с доставкой писем. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

В 2019 году Роскомнадзор проверил, как оперативно предприятие извлекает письма из почтовых ящиков, в которые их опускают для отправки граждане и организации. Как выяснилось, срок выемки может растягиваться до 23 дней. Например, в рамках проверки 4 письма из межобластного потока были опущены в ящик на улице Полецкого 9 октября, а извлечены только 2 ноября.

5 контрольных писем внутриобластного потока были опущены в почтовый ящик на улице Емельянова 17 октября, а извлечены сотрудниками почты только 6 ноября, через 20 дней.

Как установил суд, нормативы предполагают ежедневный сбор писем из почтовых ящиков в областных центрах, к которому относится Калининград. Поэтому факт инкриминируемого Роскомнадзором «Почте России» нарушения был сочтен доказанным. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Дополнено: УФПС Калининградской области сообщает, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.  Руководством филиала усилен контроль за сроками выемки корреспонденции: с начальниками отделений почтовой связи проведен дополнительный производственный инструктаж, с начальниками почтамтов проведено совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил оказания услуг почтовой связи. По вопросам качества оказываемых услуг клиенты могут обратиться по телефону «линии качества» (8-4012) 97-13 11, доб. 2122, а также воспользовавшись сайтом pochta.ru.

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