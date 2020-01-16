В 2019 году в Калининградской области стало меньше смертельных ДТП

В 2019 году в Калининградской области стало меньше смертельных ДТП
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году в Калининградской области сократилось число ДТП с ранеными и погибшими. Об этом в четверг, 16 января, сообщили на пресс-конференции в региональном ГИБДД.

Всего, по данным ведомства, в прошлом году произошло 11146 аварий, из который 1107 были с пострадавшими. Погибли на дорогах области 107 человек (на 4 меньше, чем в 2018-м) и были ранены — 1345 (на 45 человек меньше, чем годом ранее).

Самым распространенным нарушением ПДД является превышение скорости. В таких авариях погибли 53 человека.

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