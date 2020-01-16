В Госдуму внесли законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ликвидацию политических партий на основании зарубежного финансирование избирательных кампаний или кандидатов. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости».

Авторы документа — депутаты Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев — предлагают внести изменения в Федеральный закон «О политических партиях».

«Представляется необходимым установить дополнительные основания для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные ... российское законодательство запрещает финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа ... в случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне», — говорится в документе.

Также авторы документа предлагают определить в ФЗ «О политических партиях», что деятельность таких партий не должна умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене.