Опрос: у россиян растет запрос на лучшую жизнь

Опрос: у россиян растет запрос на лучшую жизнь
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более половины россиян (51%) сейчас хотят «жить лучше большинства окружающих», в 2007 году таких было 42%. Об этом в пятницу сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра».

45% участников опроса удовлетворены тем, что имеют столько же, сколько и большинство других людей в России (в 2007 году таких было 42%). У респондентов в возрасте от 18 до 24 лет есть запрос на более высокое качество жизни в отличие от представителей старшего поколения, отмечают социологи. Запрос на лучшую жизнь растет как среди москвичей (в 2007-м — 41%, в 2019-м — 57%), так и среди жителей сельской местности (в 2007 году — 39%, в 2019-м — 48%).

При этом среди предпочитающих жить «как все» больше сторонников действующей власти. Эксперты отмечают, что стремление к «лучшей жизни» отражает запрос на улучшение ситуации в стране, рост доходов и возможностей для самореализации.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2019 года. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов.


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