Конструктор сайтов Tilda начал блокировать российские общественно-политические сайты

Популярный конструктор сайтов Tilda заблокировал созданный на его платформе сайт о «ростовском деле», а также сайт о прошедших в Москве летом 2019 года массовых акциях протеста. В сервисе заявили, что платформа не предназначена для публикации проектов, «имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер». Об этом сообщает издание «Коммерсант».



Создатели сайта, посвященного делу о попытке организации беспорядков в Ростове, сообщили, что получили от юридической службы Tilda письмо, в котором объяснялось, что сайт заблокировали «в связи с размещением в нем политически направленной информации». Представители сервиса отметили, что их платформа «предназначена для создания бизнес-проектов».

В Tilda утверждают, что был нарушен один из пунктов пользовательского соглашения. Из этого пункта следует, что платформу нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». По данным TJ, правила о запрете «контента с общественно-политической тематикой» в Tilda появились около месяца назад.

Также юридическая служба сервиса объяснила создателям сайта о «ростовском деле», что «не может ставить под угрозу» проекты других пользователей.

Как отмечает «Коммерсант», фигурантами «ростовского дела» стали три человека. 5 ноября 2017 года Ян Сидоров был задержан вместе с Владиславом Мордасовым у здания правительства Ростовской области, к которому они вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Как выяснило следствие, оба молодых человека вместе с еще одним фигурантом — Вячеславом Шашминым — были участниками Telegram-чата «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Всех троих осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Владислава Мордасова суд приговорил к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — к шести годам и шести месяцам, Вячеслава Шашмина — к трем годам условно.