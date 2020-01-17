Конструктор сайтов Tilda начал блокировать российские общественно-политические сайты

Конструктор сайтов Tilda начал блокировать российские общественно-политические сайты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Давление на СМИ

Популярный конструктор сайтов Tilda заблокировал созданный на его платформе сайт о «ростовском деле», а также сайт о прошедших в Москве летом 2019 года массовых акциях протеста. В сервисе заявили, что платформа не предназначена для публикации проектов, «имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер». Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Создатели сайта, посвященного делу о попытке организации беспорядков в Ростове, сообщили, что получили от юридической службы Tilda письмо, в котором объяснялось, что сайт заблокировали «в связи с размещением в нем политически направленной информации». Представители сервиса отметили, что их платформа «предназначена для создания бизнес-проектов».

В Tilda утверждают, что был нарушен один из пунктов пользовательского соглашения. Из этого пункта следует, что платформу нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». По данным TJ, правила о запрете «контента с общественно-политической тематикой» в Tilda появились около месяца назад.

Также юридическая служба сервиса объяснила создателям сайта о «ростовском деле», что «не может ставить под угрозу» проекты других пользователей.

Как отмечает «Коммерсант», фигурантами «ростовского дела» стали три человека. 5 ноября 2017 года Ян Сидоров был задержан вместе с Владиславом Мордасовым у здания правительства Ростовской области, к которому они вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Как выяснило следствие, оба молодых человека вместе с еще одним фигурантом — Вячеславом Шашминым — были участниками Telegram-чата «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Всех троих осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Владислава Мордасова суд приговорил к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — к шести годам и шести месяцам, Вячеслава Шашмина — к трем годам условно.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter