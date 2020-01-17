Власти предупреждают о временном перекрытии трассы «Калининград-Полесск» (схема)

Власти предупреждают о временном перекрытии трассы «Калининград-Полесск» (схема)
Схема предоставлена пресс-службой Правительства Калининградской области
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В понедельник, 27 января, планируется временно перекрыть часть трассы «Калининград-Полесск». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Будет перекрыто Калининградское шоссе в Гурьевске на участке от перекрёстка с улицы Советской до пересечения с улицами Безымянная и Заречная, от которой движение закрыто до дома №21 на Калининградском шоссе. Запрет на проезд будет действовать с 11.00 до 13.00.

Перекрытие связано с проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине штурма советскими войсками Нойхаузена (ныне г. Гурьевск).

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