Компания из подмосковья за 99 млн согласилась заняться энергосбережением в регионе

Компания из подмосковья за 99 млн согласилась заняться энергосбережением в регионе
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Светосервис-Подмосковье» выиграла конкурс на оказание услуг по энергосбережению наружного освещения Калининграда. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

За 99 миллионов компания согласилась заменить до конца 2020 года 7 тысяч 884 существующих приборов освещения на светодиодные. Срок службы новых светильников должен составлять не менее 9 лет.

Такие меры, по расчетам властей, обеспечат размер экономии электроэнергии ежегодно не менее 53,8% от потребляемого объема в настоящее время. В денежном выражении ежегодная экономия должна составить не менее 115 млн руб, в натуральном — не менее 20,5 млн кВт*ч.

Напомним, конкурс был объявлен в начале декабря прошлого года. Его начальная цена составляла более 214 млн.

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