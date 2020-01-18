В США изготовили гигантский батончик, который внесут в книгу рекордов Гиннеса

В США изготовили гигантский батончик, который внесут в книгу рекордов Гиннеса
Виталий Невар / Новый Калининград

В техасском городе Уэйко в США На заводе Mars Wrigley изготовили самый большой в мире батончик Snickers. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox 44.

Уточняется, что батончик весом более 2 тонн в ширину достигает свыше 60 см. По массе он равен 43 тысячам стандартных батончиков. На изготовление гигантского «Сникерса» ушла неделя. По кусочку батончика получит каждый работник завода.

Достижение уже зарегистрировано и попадет в книгу рекордов Гиннеса. Его авторы вдохновились репутацией штата Техас. Американцы считают, что там можно найти любую обычную вещь самого большого в мире размера.

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