В США изготовили гигантский батончик, который внесут в книгу рекордов Гиннеса

В техасском городе Уэйко в США На заводе Mars Wrigley изготовили самый большой в мире батончик Snickers. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox 44.

Уточняется, что батончик весом более 2 тонн в ширину достигает свыше 60 см. По массе он равен 43 тысячам стандартных батончиков. На изготовление гигантского «Сникерса» ушла неделя. По кусочку батончика получит каждый работник завода.

Достижение уже зарегистрировано и попадет в книгу рекордов Гиннеса. Его авторы вдохновились репутацией штата Техас. Американцы считают, что там можно найти любую обычную вещь самого большого в мире размера.