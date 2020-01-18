Путин пообещал ветеранам к годовщине Победы выплатить по 75 тысяч рублей

Путин пообещал ветеранам к годовщине Победы выплатить по 75 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин пообещал, что ветераны получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей будет выплачено труженикам тыла. Об этом президент заявил на встрече в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, пишет «Интерфакс».

«У нас (в этом году) 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства.

Как напоминает информагентство, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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