В «Сколково» подсчитали ежегодные траты здравоохранения России на курильщиков

В «Сколково» подсчитали ежегодные траты здравоохранения России на курильщиков
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Более 1,3 трлн руб. ($18,7 млрд) ежегодно тратит российская система здравоохранения на курильщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

В США расходы на курящих достигают $170 млрд, в Канаде — $16,2 млрд, в Израиле — $482 млн.

В «Сколково» утверждают, что на курящих россиян расходуется на 28,8% больше средств, чем на некурящих. «Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год»,— считает директор центра Наталья Комарова.

Исследование показало, что примерно 15,1% смертельных исходов связанны с курением, из-за которого умирают, в частности, более 24% мужчин и 5,1% женщин, причем 2,7% — от пассивного курения.

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