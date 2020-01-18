В БФУ готовы бесплатно лечить калининградцев от язвенного колита и болезни Крона

В БФУ готовы бесплатно лечить калининградцев от язвенного колита и болезни Крона
Виталий Невар / Новый Калининград
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Медики БФУ имени Канта готовы бесплатно лечить калининградцев, страдающих болезнью Крона и язвенным колитом. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила зампроректора по социальным коммуникациям университета Юлия Шкуркина.

«Клинико-диагностический центр( КДЦ ) БФУ им. И. Канта продолжает набор в программы лечения БОЛЕЗНИ КРОНА И ЯЗВЕННОГО КОЛИТА. Если вы или ваши близкие столкнулись с этими тяжелыми заболеваниями, мы информируем о том, что есть возможность получить современное лечение БЕСПЛАТНО.
В программе могут принять участие люди, которые:
- Страдают Язвенным колитом или Болезнью Крона
- Достигли возраста 18 лет
- Не получили значимого эффекта от предыдущих или текущих методов лечения.
*В распоряжении врачей центра терапия препаратами: Упадацитиниб, Ризанкизумаб, Озанимод, Мирикизумаб.
*Программы проводятся командой опытных врачей под руководством доктора медицинских наук, профессора Владимира Рафальского.
* У всех пациентов, включенных в программы лечения отмечается положительная динамика, у большинства из них удалось достичь стойкой ремиссии заболевания.

Контакты:
Екатерина Михайловна Моисеева +79005670124 emoiseeva@kantiana.ru
Владимир Витальевич Рафальский +79107871811 v.rafalskiy@mail.ru», — говорится в сообщении.

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