В БФУ готовы бесплатно лечить калининградцев от язвенного колита и болезни Крона

Медики БФУ имени Канта готовы бесплатно лечить калининградцев, страдающих болезнью Крона и язвенным колитом. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила зампроректора по социальным коммуникациям университета Юлия Шкуркина.

«Клинико-диагностический центр( КДЦ ) БФУ им. И. Канта продолжает набор в программы лечения БОЛЕЗНИ КРОНА И ЯЗВЕННОГО КОЛИТА. Если вы или ваши близкие столкнулись с этими тяжелыми заболеваниями, мы информируем о том, что есть возможность получить современное лечение БЕСПЛАТНО.

В программе могут принять участие люди, которые:

- Страдают Язвенным колитом или Болезнью Крона

- Достигли возраста 18 лет

- Не получили значимого эффекта от предыдущих или текущих методов лечения.

*В распоряжении врачей центра терапия препаратами: Упадацитиниб, Ризанкизумаб, Озанимод, Мирикизумаб.

*Программы проводятся командой опытных врачей под руководством доктора медицинских наук, профессора Владимира Рафальского.

* У всех пациентов, включенных в программы лечения отмечается положительная динамика, у большинства из них удалось достичь стойкой ремиссии заболевания.

Контакты:

Екатерина Михайловна Моисеева +79005670124 emoiseeva@kantiana.ru

Владимир Витальевич Рафальский +79107871811 v.rafalskiy@mail.ru», — говорится в сообщении.