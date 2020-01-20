Прогноз на новую неделю: тепло не оставит Калининградскую область

Прогноз на новую неделю: тепло не оставит Калининградскую область
Виталий Невар / Новый Калининград
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На предстоящей рабочей неделе на территории Калининградской области сохранится теплая для января погода, при этом серьезных осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в течение всей недели дневная температура воздуха будет находится в пределах 4-6°, ночная — 0-3°. В основном будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди возможны во вторник и среду.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил почти аналогичный прогноз. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха может опуститься до −1°. Небольшой дождь вероятен только в среду.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в среду и четверг в Калининграде будет солнечно, в остальные дни — облачно. Осадки не прогнозируются. Ниже нуля температура не будет опускаться даже ночью.

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