Прогноз на новую неделю: тепло не оставит Калининградскую область

На предстоящей рабочей неделе на территории Калининградской области сохранится теплая для января погода, при этом серьезных осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в течение всей недели дневная температура воздуха будет находится в пределах 4-6°, ночная — 0-3°. В основном будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди возможны во вторник и среду.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил почти аналогичный прогноз. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха может опуститься до −1°. Небольшой дождь вероятен только в среду.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в среду и четверг в Калининграде будет солнечно, в остальные дни — облачно. Осадки не прогнозируются. Ниже нуля температура не будет опускаться даже ночью.