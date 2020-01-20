Служебные таможенные собаки стали работать по новому нормативному графику, согласно которому рабочий день не должен превышать 12 часов. Об этом в понедельник пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий приказ Федеральной таможенной службы о содержании собак служебных пород.

Согласно документу, в течение рабочего дня собакам положены 6 часов кратковременного и 4 часа непрерывного отдыха. Еще 2 часа отведены на кормление и уход за животным.

Кроме того, новые правила ограничивают и трудовой стаж собаки сроком от трех до пяти лет. По его окончании целесообразность продолжения работы будет оценивать специальная комиссия. Собаки, которые окажутся непригодными для службы, будут переданы или проданы организациям и частным лицам.

Помимо этого приказом устанавливаются нормы содержания служебных собак, ветеринарного ухода за ними, порядки обучения и дрессировки.