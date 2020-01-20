Штаб Навального в Калининграде ищет нового координатора

Штаб Навального в Калининграде ищет нового координатора
Виталий Невар / Новый Калининград
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Штаб Алексея Навального в Калининграде ищет нового координатора. Объявление появилось в официальном Telegram-канале штаба в понедельник, 20 января.

«Друзья, у нас важные кадровые изменения! Мы ищем нового координатора и благодарим Игоря Петрова за работу на этой трудной и ответственной должности», — говорится в сообщении.

В объявлении отмечается, что координатор должен разбираться в продвижении регионального YouTube-канала, разработке и координировании проектов «по самым важным региональным и федеральным политическим темам».

Игорь Петров оказался недоступен для комментариев. Как стало известно «Новому Калининграду», он решил сложить полномочия координатора, потому что хочет продолжить учебу в вузе.

Игорь Петров стал координатором штаба Алексея Навального в Калининграде в мае 2018 года. После школы он поступил на специальность «Туризм» в БФУ им. Канта, однако спустя два года понял, что не хочет связывать жизнь с этой сферой. В 2017 году Петров еще раз поступил в БФУ — чтобы изучать менеджмент, но в итоге покинул университет, решив получить более специализированное образование в сфере городского устройства и урбанистики.

Предыдущий глава штаба Егор Чернюк покинул Россию из-за уголовного преследования. В отношение него возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии.
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