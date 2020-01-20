«Росморпорт» не нашел фирму, желающую сохранить недостроенный порт в Пионерском

Госучреждение «Росморпорт» не смогло найти компанию, которая за 407 млн руб. занялась бы работами «по сохранению гидротехнических сооружений в осенне-зимний период на недостроенном морском терминале в Пионерском». Об этом свидетельствует протокол, опубликованный на портале госзакупок.

Согласно документу, для участия в торгах не было подано ни одной заявки.

Напомним, в декабре прошло года также выяснилось, что «Росморпорт» провалил конкурс по поиску организации, которая провела бы независимую экспертизу строительных конструкций недостроенного порта.

В ноябре госучреждение расторгло контракт с самарской компанией «Больверк», которая занималась строительством объекта. Работы фактически не велись с лета 2019 года. Руководство «Больверка» подозревают в хищении 1,6 млрд рублей на этой стройке, компания признана банкротом. Глава региона Антон Алиханов уверяет, что в следующем году работы возобновятся.