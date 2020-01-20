Опрос: каждый третий россиянин не знает название своей управляющей компании

Опрос: каждый третий россиянин не знает название своей управляющей компании
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

Треть жителей многоквартирных домов в России не знает название и статус своей управляющей компании. Как демонстрирует опрос ВЦИОМ, чаще всего это жители съёмных квартир, пишет РИА «Новости».

Чуть более половины (52%) жителей многоквартирных домов заявили, что знают название компании, обслуживающей их дом. 22% сообщили, что их компания является государственной, а 34% — что частной. 16% опрошенных, которые указали название компании, затруднились обозначить ее статус.

«Не знают ни название, ни статус собственности компании домоуправления их жилища треть жильцов многоквартирных домов (28%) — эта доля выше среди проживающих в съемной квартире или комнате (40%)», — говорится в сообщении центра по итогам опроса.

По данным ВЦИОМ, 65% россиян проживают в многоквартирных домах, причем 54% живут в собственной квартире или комнате, а 11% — в съемной. Выше доля жильцов многоквартирных домов в Москве и Санкт-Петербурге (92%). Среди жителей сел преобладает число собственников частного дома (70%), и только четверть (25%) проживают в многоквартирных домах. Среди всех опрошенных в своем частном доме проживают 31% россиян, 2% снимают частный дом, коттедж или таунхаус.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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