В мэрии подсчитали количество пассажиров общественного транспорта в день

В Калининграде в день общественный транспорт обслуживает в среднем порядка 150 тыс. пассажиров. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

Он подчеркнул, что речь идет именно о транзакциях — цифра говорит о количестве купленных билетов, в то время, как один горожанин может воспользоваться общественным транспортом несколько раз за день.

«У нас большая часть людей пользуется большими автобусами, на втором месте идут маршрутки, а на третьем идут трамвай и троллейбус», — рассказал Химич.