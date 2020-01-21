Силанов призвал «мотивировать» бизнес к будущему новогоднему украшению города

Силанов призвал «мотивировать» бизнес к будущему новогоднему украшению города
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Калининграда Алексей Силанов сообщил, что ждет от подчиненных «дальнейшей мотивации коммерческих структур к новогоднему украшению города». Он заявил об этом на оперативном совещании во вторник, 21 января, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Силанов сообщил, что был в Москве и заметил «елку от метрополитена, от такого-то банка» и так далее. «Необходимо проработать с коммерческими структурами», — обратился он к главе комитета территориального развития и строительства Артуру Крупину, заявив, что ждёт «елку от строителей»; мотивировать бизнес по своим направлениям должны руководители всех подразделений горадминистрации.

Впрочем, в интервью журналистам градоначальник отметил, что предприниматели участвуют в оформлении города и в настоящее время — посредством украшения как собственной, так и общегородской территории, в ближайшее время мэрия планирует вручить грамоты наиболее отличившимся.


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