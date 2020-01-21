В мэрии рассказали о ходе работ на Дачной и Гагарина

В мэрии рассказали о ходе работ на Дачной и Гагарина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Работы по реконструкции ул. Гагарина возобновились, на Дачной продолжается подготовка к реконструкции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

На очередных участках ул. Гагарина попеременно удаляют старое асфальтовое покрытие и оголовки старых колодцев, перекладывают водовод и канализацию, готовят так называемое «корыто», песчаную подушку, укатывают слои щебня.

«Для того, чтобы избежать сплошного перекрытия проезда, дорожники выполняют перечисленные работы на коммуникациях в шахматном порядке. Таким методом обновление улицы доведено до пересечения с переулком Ю. Гагарина, то есть приблизительно до середины проектного участка», — отметили в пресс-службе.

На ул. Дачной продолжается подготовка к реконструкции — исторический мост разобрали, заинтересовавшие краеведов фермы сложены рядом со стройплощадкой. Рабочие завершают демонтаж бетонного основания, в том числе — в русле ручья, над которым будет проложен будущий трубопереход.

Реконструкцию обоих объектов планируется завершить осенью 2020 года.


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