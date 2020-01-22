Коллекторов хотят допустить до полноценной работы с долгами по ЖКХ

Коллекторов хотят допустить до полноценной работы с долгами по ЖКХ
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Коллекторские агентства планируется допустить до полноценной работы с долгами россиян по ЖКХ. Как сообщает в среду «Коммерсант», это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

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