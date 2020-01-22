Врач-эндокринолог из России получила титул «Миссис Вселенная Классик» (фото)

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой «Миссис Вселенная Классик 2020», сообщает в среду «Пятый канал». По условиям конкурса, участвовать в нем могут только замужние женщины в возрасте от 40 лет.

В этом году на победу претендовали 36 женщин со всего мира. Ксения Вербицкая в прошлом году она завоевала титул миссис Петербург. Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей, по профессии «Миссис Вселенная» — врач-эндокринолог. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.


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