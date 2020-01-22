Аудиторы: в Калининградской области возникла острая проблема с хвойными лесами

Аудиторы: в Калининградской области возникла острая проблема с хвойными лесами
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В некоторых регионах страны, в том числе Калининградской области, возникла острая проблема с хвойными лесами. Об этом сообщается в соответствующем отчете Счетной палаты РФ.

По данным ведомства, в отдельных субъектах в результате экстенсивной эксплуатации лесов, направленной на изъятие древесины, происходит замена хвойных насаждений лиственными породами. Это обусловлено тем, что лесовосстановительные мероприятия не проводятся. Это в значительной степени снижает лесосырьевой потенциал лесов и неблагоприятно влияет на изменение климата, уверены специалисты .

«Особенно остро эта проблема стоит в Иркутской, Архангельской, Сахалинской, Костромской, Калининградской, Нижегородской, Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в публикации аудиторов.

В целом по стране с 2010 года площадь лесного фонда с преобладанием хвойных пород уменьшилась на 5 млн га — 0,9 %. Хвойные леса составляют около 70 % лесного фонда РФ и пользуются наибольшим спросом на внутреннем и внешних рынках (в основном как пиловочный ресурс).

Напомним, более 90% земель лесного фонда в Калининградской области переданы в аренду.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter