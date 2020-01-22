Аудиторы: в Калининградской области возникла острая проблема с хвойными лесами

В некоторых регионах страны, в том числе Калининградской области, возникла острая проблема с хвойными лесами. Об этом сообщается в соответствующем отчете Счетной палаты РФ.

По данным ведомства, в отдельных субъектах в результате экстенсивной эксплуатации лесов, направленной на изъятие древесины, происходит замена хвойных насаждений лиственными породами. Это обусловлено тем, что лесовосстановительные мероприятия не проводятся. Это в значительной степени снижает лесосырьевой потенциал лесов и неблагоприятно влияет на изменение климата, уверены специалисты .

«Особенно остро эта проблема стоит в Иркутской, Архангельской, Сахалинской, Костромской, Калининградской, Нижегородской, Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в публикации аудиторов.

В целом по стране с 2010 года площадь лесного фонда с преобладанием хвойных пород уменьшилась на 5 млн га — 0,9 %. Хвойные леса составляют около 70 % лесного фонда РФ и пользуются наибольшим спросом на внутреннем и внешних рынках (в основном как пиловочный ресурс).

Напомним, более 90% земель лесного фонда в Калининградской области переданы в аренду.

