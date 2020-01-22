В области зафиксировали нулевой процент возмещения ущерба от незаконных вырубок

Калининградская область вошла в число немногих регионов, где зафиксирован крайне низкий процент возмещения ущерба от незаконных вырубок зеленых насаждений. Об этом говорится в соответствующем докладе Счетной палаты РФ.

Как отмечают аудиторы, ситуация с возмещением в последние годы была сложной в целом по стране, но наиболее низкие показатели наблюдались в шести регионах. «Наиболее низкие показатели по возмещению ущерба от незаконных рубок наблюдались в 2018 году в Республике Ингушетия (0,4 %), Астраханской (0,4 %), Иркутской (0,4 %), Калининградской областях (0 %), Кабардино-Балкарской Республике (0,2 %), Краснодарском крае (0 %)», — говорится в докладе.

Как отмечают эксперты, лица, незаконно вырубающие насаждения, привлекаются в основном к административной ответственности. Привлечение к уголовной ответственности затруднено по причине низкой раскрываемости преступлений.

«Невыявленными нарушителями в 2016–2018 годах совершено более 45% случаев незаконной рубки лесных насаждений, при этом наблюдается рост доли нарушений неустановленными лицами в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 2,9 процентного пункта», — добавили в Счетной палате.