Синоптики пообещали Европейской части России «розовый» февраль

Температура в феврале на Европейской части России может превысить норму на полтора — четыре градуса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на прогноз Copernicus Climate Change Service (C3S).

До 2 февраля средние показатели температуры будут выше нормы на четыре — шесть градусов. К 9-му числу отклонение будет составлять два — три градуса. С середины месяца и до 23 числа опять потеплеет. Самые теплые дни придутся на 10-16 февраля, но в последнюю неделю зимы температура не будет превышать полтора градуса.

«Розовой» такую климатическую особенность метеорологи называют, потому что в этом цвет окрашивают карты при составлении прогноза.