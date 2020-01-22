В 2019-м в области было отловлено более 1,5 тысяч бродячих животных

В 2019-м в области было отловлено более 1,5 тысяч бродячих животных
Алексей Милованов / Новый Калининград
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За прошедший год в Калининградской области «Центр для безнадзорных животных» выловил свыше 1,5 тысяч бродячих животных. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«По результатам мероприятий по отлову безнадзорных животных в 2019 году Центром в прежнюю среду обитания было выпущено 1276 животных, 313 животных переданы на содержание гражданам», — сообщили «Новому Калининграду» в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, пункт временного содержания бездомных животных находится на базе тепличного комплекса, который располагается в Калининграде на ул. Дзержинского. На этой площадке одновременно может находиться до 250 питомцев.

Напомним, о создании в области «Центра для безнадзорных животных» речь шла еще в декабре 2018 года. Чиновники регионального правительства говорили о необходимости «решения вопроса» с примерно 10 тысячами бездомных животных. Тогда на создание площадок для содержания безнадзорных питомцев из бюджета выделили 35 млн рублей.


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