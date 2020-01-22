Мэрия заключает с «ДСП» новый многомиллионный контракт на содержание дорог

Администрация Калининграда решила заключить с компанией «ДСП» очередной контракт на текущий ремонт и содержание муниципальных дорог. Соответствующие данные размещены на портале госзакупок.

Согласно извещению, эта компания стала единственным участником торгов. Контракт заключается по его максимальной (начальной) цене, которая составляет 299 млн 700 тыс. рублей. Подрядчику предстоит «ухаживать» за дорогами города с 2020 по 2021 год.

Напомним, в аналогичном конкурсе компания «победила» в 2016 году. За исполнение контракта в течение 2017-2019 годов организация получила 610,5 млн руб.

Напомним, директором ЗАО «ДСП» является депутат горсовета Сергей Григоренко. Компания также связана со строительным холдингом «Калининградстройинвест» депутата горсовета Валерия Макарова.

В 2019 году «ДСП» успела получить все контракты на ремонт дорог в Калининграде по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме этого, были выиграны конкурсы на строительство велодорожки вдоль моря и дороги от микрорайона Сельма до Чкаловска, а также на капитальный ремонт автомобильной дороги «Калининград-Полесск». Речь идет о миллиардах рублей.