Шесть калининградских заведений уличили в нарушениях из-за вывесок на иностранном языке

Прокуратура Московского района уличила шесть калининградских предпринимателей в нарушении закона о государственном языке из-за того, что вывески на заведениях были на иностранном языке. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в надзорном ведомстве.

Нарушения нашли в караоке-клубе «Opera», фитнес-клубе «Viva», таверне «Freihafen», магазине разливного пива «Kenig pub», кафе «Street food cafe» и магазине «Vape Shop Dragon».

«В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей организаций и индивидуальным предпринимателям внесено 6 представлений с требованиями устранить нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

В четырех случаях (в каких именно в ведомстве не уточнили) нарушения устранили, вывески продублировали на русский язык. Четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Если в деятельности предпринимателя используется иностранный язык, то все тексты дублируются на русский язык, должны быть идентичными по содержанию и выполнены разборчиво. Указанные положения не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания», — указали в прокуратуре.