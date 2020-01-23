Опрос: 84% россиян заявляют, что проблемы экологии затрагивают их лично

Опрос: 84% россиян заявляют, что проблемы экологии затрагивают их лично
Виталий Невар / Новый Калининград
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Только 14% россиян считают, что ни одна из экологических проблем их не затронула. Между тем 84% заявляют, что проблемы экологии затрагивают лично их и их семьи. Еще 2% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в 50 регионах, пишет «Интерфакс».

25% опрошенных считают, что их и их семьи сильнее всего затрагивает проблема загрязнения воздуха, 15% обеспокоены загрязнением воды, 12% — проблемой существования генетически модифицированных продуктов, 11% — проблемой утилизации бытовых отходов. 2% респондентов ощущают проблему недостатка воды.

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