Жительница Немана, упавшая на скользком крыльце отделения банка, отсудила компенсацию

Жительница Немана отсудила компенсацию за травму, полученную при падении на крыльце отделения банка. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.



В обосновании своих требований истица указала, что выходя из помещения банка, она поскользнулась на последней ступени, упала и сломала ногу. «В результате полученной травмы она испытала физическую боль и нравственные страдания», — говорится в релизе.

Женщина посчитала, что травму получила из-за несоблюдения ответчиком правил благоустройства: не была устранена наледь на входе в помещение банка. Истице был причинен вред здоровью средней тяжести и потребовалось проводить операцию.

Советский городской суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей и возмещение судебных расходов — 1,3 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.