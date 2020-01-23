Жительница Немана, упавшая на скользком крыльце отделения банка, отсудила компенсацию

Жительница Немана, упавшая на скользком крыльце отделения банка, отсудила компенсацию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Немана отсудила компенсацию за травму, полученную при падении на крыльце отделения банка. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.

В обосновании своих требований истица указала, что выходя из помещения банка, она поскользнулась на последней ступени, упала и сломала ногу. «В результате полученной травмы она испытала физическую боль и нравственные страдания», — говорится в релизе.

Женщина посчитала, что травму получила из-за несоблюдения ответчиком правил благоустройства: не была устранена наледь на входе в помещение банка. Истице был причинен вред здоровью средней тяжести и потребовалось проводить операцию.

Советский городской суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей и возмещение судебных расходов — 1,3 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.

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