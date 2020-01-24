В Гидрометцентре рассказали о прогнозе на февраль в европейской части страны

В Гидрометцентре рассказали о прогнозе на февраль в европейской части страны
Виталий Невар / Новый Калининград
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Наступающий февраль в европейской части России будет холоднее января, но в целом температура будет выше климатической нормы. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской», — сказал Вильфанд.

По его словам, в следующем месяце температура может опускаться до минус 5-10 градусов, то есть «февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».

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