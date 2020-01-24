«Коммерсант»: автодилеры оказались не готовы регистрировать новые машины

«Коммерсант»: автодилеры оказались не готовы регистрировать новые машины
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Автопром

Автодилеры оказались не готовы выдавать номера на новые машины, несмотря на вступление в силу 1 января новых соответствующих правил. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издания, новая норма предусматривает возможность регистрировать автомобиль в автосалонах (при покупке новой машины). В ГИБДД напомнили, что услугу могут предоставлять компании, вошедшие в реестр «специализированных организаций». Однако сейчас таких дилеров нет. При этом в ГИБДД утверждают, что на рассмотрении в ведомстве (занимает пять дней) находится 10 заявок от компаний Московской, Ярославской областей, Красноярского края.

Таким образом, получить номера на новую машину в автосалоне россияне пока не могут. Компании ждут разъяснений и оценивают экономическую выгоду от запуска новой услуги. Некоторые из представителей рынка, подавшие заявки, уже получили отказы из-за неправильно оформленных документов.

По прогнозу ГИБДД, компании начнут работать по новым правилам. Дилеры начнут передавать документы и фотографии машины в ГИБДД через портал госуслуг, ответственные сотрудники будут забирать из подразделения СТС и номера для передачи автовладельцу. Оформление будет занимать не более двух дней.

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter