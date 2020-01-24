«Коммерсант»: автодилеры оказались не готовы регистрировать новые машины

Автодилеры оказались не готовы выдавать номера на новые машины, несмотря на вступление в силу 1 января новых соответствующих правил. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издания, новая норма предусматривает возможность регистрировать автомобиль в автосалонах (при покупке новой машины). В ГИБДД напомнили, что услугу могут предоставлять компании, вошедшие в реестр «специализированных организаций». Однако сейчас таких дилеров нет. При этом в ГИБДД утверждают, что на рассмотрении в ведомстве (занимает пять дней) находится 10 заявок от компаний Московской, Ярославской областей, Красноярского края.

Таким образом, получить номера на новую машину в автосалоне россияне пока не могут. Компании ждут разъяснений и оценивают экономическую выгоду от запуска новой услуги. Некоторые из представителей рынка, подавшие заявки, уже получили отказы из-за неправильно оформленных документов.

По прогнозу ГИБДД, компании начнут работать по новым правилам. Дилеры начнут передавать документы и фотографии машины в ГИБДД через портал госуслуг, ответственные сотрудники будут забирать из подразделения СТС и номера для передачи автовладельцу. Оформление будет занимать не более двух дней.