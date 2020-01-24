Сменился начальник Калининградской железной дороги

Глава Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост. Об этом стало известно в пятницу в ходе визита в регион генерального директора РЖД Олега Белозерова, сообщает телеканал «Каскад». Информацию подтвердили в пресс-службе КЖД.
Голомолзин возглавит Октябрьскую железную дорогу Санкт-Петербурга. Новым руководителем КЖД назначили Сергея Сапегина, он занимал должность первого заместителя Голомолзина.
Сергей Владимирович Сапегин родился в 1978 году, окончил Сибирского государственного университета путей сообщения.
Сапегин работал на различных должностях на Западно-Сибирской, Калининградской, Горьковской, Приволжской железных дорогах, в Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД».
В июне 2019 года Сергей Сапегин был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
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