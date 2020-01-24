Сменился начальник Калининградской железной дороги

Сменился начальник Калининградской железной дороги
Виктор Голомолзин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: КЖД

Глава Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост. Об этом стало известно в пятницу в ходе визита в регион генерального директора РЖД Олега Белозерова, сообщает телеканал «Каскад». Информацию подтвердили в пресс-службе КЖД.

Голомолзин возглавит Октябрьскую железную дорогу Санкт-Петербурга. Новым руководителем КЖД назначили Сергея Сапегина, он занимал должность первого заместителя Голомолзина.

Сергей Владимирович Сапегин родился в 1978 году, окончил Сибирского государственного университета путей сообщения. 

Сапегин работал на различных должностях на Западно-Сибирской, Калининградской, Горьковской, Приволжской железных дорогах, в Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». 

В июне 2019 года Сергей Сапегин был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.


Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter