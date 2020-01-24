На 93-м году ушла из жизни практикующий хирург Алла Лёвушкина

Хирург-проктолог Алла Лёвушкина, которая являлась самым возрастным в России практикующим хирургом, скончалась на 93 году жизни в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Рязанской области.

«По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», — уточнили в Минздраве региона.

В 2014 году хирургу вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».