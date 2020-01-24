Женщина отсудила у поликлиники 115 тысяч рублей за халатное лечение болезни Лайма

Женщина отсудила у поликлиники 115 тысяч рублей за халатное лечение болезни Лайма
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде женщина отсудила у поликлиники по месту жительства 115 тысяч рублей за нравственные страдания из-за некачественного лечения Лайм-боррелиоза. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

По информации суда, женщина обратилась в медучреждение, так как ее укусил клещ. Анализ животного после удаления показал отрицательный результат, но вскоре состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться: сильно болели ноги и участилось сердцебиение. Она обратилась в частную лабораторию, где анализ крови обнаружил боррелиоз. Женщина снова пришла в поликлинику, где ранее получила отрицательный результат анализа клеща, но врач не назначил лечение, а дал направление на повторную проверку крови. Только после второго положительного анализа ей был поставлен диагноз, но жалобы на боли в коленях остались без внимания. В течение месяца женщина амбулаторно лечилась при поликлинике, но безрезультатно. Так как самочувствие не улучшилось, она сама обратилась к врачу-инфекционисту в другое медицинское учреждение, который рекомендовал немедленно госпитализироваться. В инфекционную больницу женщина попала в состоянии средней тяжести и провела там месяц.

После прохождения лечения женщина обратилась с иском в суд на некачественно оказанные услуги, что привело к госпитализации. Она посчитала, что моральные страдания, связанные с ухудшением здоровья, повлияли на обычный уклад ее жизни.

Изучив доказательства, суд пришел к выводу, что, в соответствии со ст. 98 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медорганизация несет ответственность при оказании помощи. Некачественные услуги причинили тяжкий вред здоровью женщины, в связи с чем суд решил взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда. Также проведенная судебно-медицинская экспертиза выявила, что учреждением был допущен ряд ошибок: при наличии положительных результатов обследования на Лайм-боррелиоз и жалоб необходима безотлагательная госпитализация в инфекционное отделение для лечения.

Суд взыскал с поликлиники в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей, а также расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы и участие специалиста в общем размере 45 700 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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