25 января стартует прием заявлений для зачисления в первые классы

С 25 января начинается прием заявлений в первый класс. В этом году, как и в прошлом, документы будут приниматься через портал госуслуг или автоматизированную систему «Запись в школу» непосредственно в образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Направить заявление через портал госуслуг можно будет уже с 25 января. Обработка заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, начнется 1 февраля. Документы для зачисления в школу по выбору можно будет подать с 1 июля.

«Для получения услуги по зачислению ребенка в общеобразовательное учреждение в электронном виде необходима предварительная регистрация на портале государственных услуг или актуализация уже имеющейся учетной записи родителя (законного представителя)», — напомнили в пресс-службе.

Пакет документов должен содержать заявление от родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельства о регистрации по месту жительства (одной из форм: 8, 9, 3). Если на 1 сентября 2020 года ребенку будет меньше 6,5 или больше 8 лет, необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Зачисление оформляется в течение недели после приема документов. Отказ в приеме по месту жительства может быть только в случае отсутствия свободных мест.