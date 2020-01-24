25 января стартует прием заявлений для зачисления в первые классы

25 января стартует прием заявлений для зачисления в первые классы
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 25 января начинается прием заявлений в первый класс. В этом году, как и в прошлом, документы будут приниматься через портал госуслуг или автоматизированную систему «Запись в школу» непосредственно в образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Направить заявление через портал госуслуг можно будет уже с 25 января. Обработка заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, начнется 1 февраля. Документы для зачисления в школу по выбору можно будет подать с 1 июля.

«Для получения услуги по зачислению ребенка в общеобразовательное учреждение в электронном виде необходима предварительная регистрация на портале государственных услуг или актуализация уже имеющейся учетной записи родителя (законного представителя)», — напомнили в пресс-службе.

Пакет документов должен содержать заявление от родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельства о регистрации по месту жительства (одной из форм: 8, 9, 3). Если на 1 сентября 2020 года ребенку будет меньше 6,5 или больше 8 лет, необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Зачисление оформляется в течение недели после приема документов. Отказ в приеме по месту жительства может быть только в случае отсутствия свободных мест.

Подробную информацию о порядке приема и необходимых документов уточняйте в образовательной организации или по «горячей линии» комитета по образованию: 8(4012) 92-40-28,92-40-48.

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