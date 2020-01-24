Подрядчик пообещал сделать съезд с Окружной на ул. Челнокова вдвое быстрее

Работы по строительству нового съезда с ул. Окружной на ул. Челнокова продлятся вдвое меньше, чем предусмотрено проектом. Действующий съезд перекрывается с пятницы, 24 января, сообщает горадминистрация на своем сайте.



Отмечается, что нынешняя схема является временной — ее сделали до проектирования ул. Планерной, которая должна связать ул Челнокова с ул. Лукашова в Чкаловске. Попасть на Сельму через ул. Челнокова будет нельзя, ближайшие съезды с Окружной в город — по ул. Горького и Советскому проспекту. На выезды с Челнокова на Окружную, а также на движение автобусов по маршруту № 23 закрытие не повлияет, отметили в администрации.

«Неудобства, связанные со строительством примыканий и пересечения продлятся не девять месяцев, как предусмотрено проектом, а четыре с небольшим», — пообещали мэрии. Движение по новому съезду и разворотному кольцу планируется открыть до 30 мая. «За январь-май дорожникам предстоит достроить два съезда-заезда с Окружной дороги со стороны ул. Горького. На значительном протяжении этих подъездных путей к будущему кольцу уже отсыпана насыпь, подготовлено щебёночное основание, и даже уложены два слоя асфальта. Работы здесь продолжаются. После наступления устойчивого тепла предстоит уложить верхний слой асфальта, более требовательного к температурным режимам. На отрезке от кольца к тоннелю также подготовлено песчаное основание, сейчас идёт укладка геосетки под щебень, — рассказали в пресс-службе. — Работы на основном протяжении ул. Планерной до ул. Лукашова продолжатся до октября. Здесь предстоит уложить верхний слой асфальта, завершить работы по водоотведению, освещению трассы, построить по обеим сторонам тротуары и велодорожки, отделённые от проезжей части зелёной зоной».