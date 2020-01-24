Таможня: с 1 февраля начинает действовать новая форма пассажирской декларации

С 1 февраля будет применяться новая форма пассажирской таможенной декларации, определенной решением органов ЕАЭС. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной таможни.



Бланк декларации может распечатываться на одном листе формата A4 с двух сторон. Заполняется на русском языке (либо английском, армянском, белорусском, казахском, киргизском языках), «а с разрешения таможенного органа — на другом иностранном языке, которым владеют должностные лица таможенного органа, которому будет подана такая таможенная декларация», — отметили в пресс-службе. Если в фамилии, имени, отчестве (при наличии) иностранных физических лиц, наименованиях иностранных лиц, товарных знаков, марок, моделей и т.п. согласно документам используются буквы латинского алфавита, такие сведения указываются в пассажирской таможенной декларации буквами латинского алфавита.

Декларация заполняется в двух экземплярах за исключением случаев декларирования:

— авто- и мототранспортных средств для личного пользования в случае, если после выпуска таких транспортных средств в соответствии с законодательством предусмотрена выдача декларанту документа, оформляемого таможенным органом;

— ввозимых на таможенную территорию товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, в случае осуществления таможенного декларирования таких товаров по желанию физического лица.

Сведения о наличных деньгах и (или) дорожных чеках в количестве свыше 10 000 долларов США (в эквиваленте) заявляются в приложении к декларации. Все графы, поля и строки пассажирской таможенной декларации и приложения к ней (за исключением поля «Для служебных отметок») заполняются декларантом или от его имени таможенным представителем. Поле «Для служебных отметок» заполняется должностным лицом таможенного органа.

Пассажирскую декларацию необходимо заполнять разборчиво от руки или с использованием печатающих устройств.

Бланк новой пассажирской таможенной декларации можно распечатать на сайте ФТС России и Калининградской областной таможни.