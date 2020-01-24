Для работающих на митингах полицейских предусмотрели надбавки

Для работающих на митингах полицейских предусмотрели надбавки
Фото / Новый Калининград
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсант».

Доплата к жалованию предлагается сотрудникам, которые «обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности» и «участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий». Ежемесячную надбавку установили в размере до 100% месячного оклада.

«Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка»,— цитирует издание сообщение пресс-службы правительства.
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