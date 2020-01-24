Инвестор заключил контракт на поставку колеса обозрения в Зеленоградск

В пятницу, 24 января, подписан договор между инвестором и исполнителем на поставку и установку колеса обозрения, которое намерены разместить у променада в Зеленоградске. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.
В релизе отмечается, что высота аттракциона — 50 метров. В комплект входит 18 закрытых остекленных кабин вместимостью шесть человек.
«Выбранные комфортные кабины будут с отоплением и подсветкой, что делает возможным использование аттракциона и в зимнее время», — подчеркивают зеленоградские власти.Работы по установке аттракциона планируют начать в мае 2020 года. Согласно Проект колеса обозрения в Зеленоградске презентовали в региональном правительстве в апреле 2019 года. Установить объект планируется в районе площади «Роза ветров». По словам инвестора, колесо сможет работать круглый год, а в тёмное время будет подсвечиваться. Объём вложений оценивается в 91,7 млн рублей. Ранее сообщалось, что колесо обозрения в Зеленоградске планируется построить к июню 2020 года.
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