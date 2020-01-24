Инвестор заключил контракт на поставку колеса обозрения в Зеленоградск

В пятницу, 24 января, подписан договор между инвестором и исполнителем на поставку и установку колеса обозрения, которое намерены разместить у променада в Зеленоградске. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.



В релизе отмечается, что высота аттракциона — 50 метров. В комплект входит 18 закрытых остекленных кабин вместимостью шесть человек.

«Выбранные комфортные кабины будут с отоплением и подсветкой, что делает возможным использование аттракциона и в зимнее время», — подчеркивают зеленоградские власти.