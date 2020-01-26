В Освенциме рассказали, как будут отмечать годовщину освобождения узников

Главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима станут уцелевшие узники немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау». Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора местного музея Петра Цивиньского.

«С нами будут более 200 узников, выживших в Аушвице. Это очень приятно удивило. Я боялся, что их будет меньше. Пять лет назад их было около 300», — сказал Цивиньский.

75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» будут праздновать в понедельник. Ожидается многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер-министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.