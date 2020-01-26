Голикова: при оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок

Голикова: при оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок
Татьяна Голикова. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Реформа здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет в воскресенье РИА «Новости».

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации (здравоохранения), я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала она.

В декабре прошлого года Голикова также критиковала оптимизацию здравоохранения в регионах, по ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились. Вице-премьер отмечала, что сложно сказать, чья это вина.

Комментировать (26)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter