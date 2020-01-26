Голикова: при оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет в воскресенье РИА «Новости».

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации (здравоохранения), я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала она.

В декабре прошлого года Голикова также критиковала оптимизацию здравоохранения в регионах, по ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились. Вице-премьер отмечала, что сложно сказать, чья это вина.