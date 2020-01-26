В Янтарном прошел «Марш жизни» в память о жертвах холокоста (фото)

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Фото Алексея Заливатского

В Янтарном в воскресенье, 26 января, прошел традиционный «Марш жизни» в память о жертвах холокоста. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году — в год 75-летия Великой Победы — началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале — апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов», — приводит ТАСС Заливатского.

Затем участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года нацисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в поселок Пальмникен (ныне Янтарный). Там они расправились с людьми. Тех, кто после «Марша смерти» остался в живых, загоняли в ледяные воды Балтийского моря и расстреливали.

Около 400 человек стали участниками состоявшегося у памятника митинга. В нем приняли участие губернатор области Антон Алиханов, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, депутаты, представители дипломатических ведомств Германии, Польши, Литвы, религиозных общин, жители Янтарного. Акция завершилась зажжением поминальных свечей и возложением к памятнику цветов.

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