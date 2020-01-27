В Калининграде ожидается пасмурная и теплая погода в последнюю неделю января

Синоптики не ожидают существенных изменений в погоде на территории Калининградской области в последние числа января. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, с понедельника (27 января) по пятницу (31 января) дневная температура будет находиться в пределах +3-5°. Ночью опускаться ниже +1° она не будет. Всю рабочую неделю ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь в дневное время и дождь со снегом по ночам.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует аналогичные температурные показатели. При этом служба прогнозирует более интенсивные осадки.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник днем будет +2°, но в течение недели температура будет постепенно расти. По предварительным данным, в субботу, 1 февраля, она достигнет +9°.