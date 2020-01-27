Стало известно, повлияют ли поправки в Конституцию на пенсии работающих

Президентские поправки в Конституцию не означают, что работающим пенсионерам проиндексируют пенсию. Такое возможно только при изменении федерального закона, пишет РБК.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию внес предложение конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий. В соответствии с федеральным законом пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала, что в подготовленных поправках «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону». Это регулируется Конституцией (ч. 2 ст. 39) — государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. «Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — объяснила Хабриева.

Она обратила внимание, что «целевое назначение различных видов пенсий, за исключением социальной, заключается в компенсации гражданам утраченного заработка при окончании осуществления ими трудовой или иной общественно полезной деятельности». «Вместе с тем, понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам».

Если индексацию работающим пенсионерам восстановят с 2021 года, то бюджет потратит примерно 400 миллиардов рублей на эти цели.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года всего пенсионеров насчитывалось 43,87 млн человек, из них работающих — 9,67 млн.