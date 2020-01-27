В фонтане на площади Победы установили каркас. В мэрии пояснили, что это такое

В чашах фонтанов на площади Победы в Калининграде начали монтировать деревянные каркасы. В горадминистрации решили предвосхитить вопросы калининградцев и пояснили назначение этих конструкций на официальной странице мэрии в соцсети.



Оказалось, что это на время ремонта фонтанов над ними устанавливают специальные навесы.

«А в калининградском сегменте „Фейсбука“ ещё не появились публикации из серии „мэрия планирует на площади выращивать помидоры, поэтому вместо фонтанов ставит теплицы“? Если нет, то не поздно, наверное, будет предупредить наших подписчиков о том, что это специальные навесы, сооружаемые для проведении внутри фонтанов ремонта гидроизоляции», — говорится в сообщении.