В фонтане на площади Победы установили каркас. В мэрии пояснили, что это такое

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В чашах фонтанов на площади Победы в Калининграде начали монтировать деревянные каркасы. В горадминистрации решили предвосхитить вопросы калининградцев и пояснили назначение этих конструкций на официальной странице мэрии в соцсети.

Оказалось, что это на время ремонта фонтанов над ними устанавливают специальные навесы.

«А в калининградском сегменте „Фейсбука“ ещё не появились публикации из серии „мэрия планирует на площади выращивать помидоры, поэтому вместо фонтанов ставит теплицы“? Если нет, то не поздно, наверное, будет предупредить наших подписчиков о том, что это специальные навесы, сооружаемые для проведении внутри фонтанов ремонта гидроизоляции», — говорится в сообщении.
  
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