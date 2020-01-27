Алиханов вручил первый сертификат на маткапитал за первенца семье выпускников вузов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил сертификат на материнский капитал за первого ребенка выпускникам вузов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Сообщается, что получателями стала семья из Пионерского. Мать ребенка Ульяна окончила в 2019 году БФУ им. Канта, а отец Владислав — один из военных вузов. Первенец Матвей родился в семье 7 января.

В качестве социальной поддержки родители получили сертификат на единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей, которой они должны использоваться в течение года. По словам мамы, часть суммы пойдет на покупку автомобиля.

«Наша задача — помочь молодым семьям принять такое важное решение. Чаще всего этому препятствует именно финансовый фактор. Уверен, что новая мера поддержки будет очень востребована», — отметил Антон Алиханов.

Новая выплата закреплена в Социальном кодексе Калининградской области. Ее получатели — мамы, родившие первого ребенка после 1 января 2020 года, во время обучения в колледже или вузе в очной или очно-заочной форме, а также в течение трех лет после его окончания. Сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, в том числе ремонт жилого помещения; приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования. Также ими можно оплатить обследование, лечение ребенка, матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения.