Путин поручил ввести новую выплату для малообеспеченных семей с детьми

Президент РФ, Владимир Путин, поручил ввести с 1 января выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума. Распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

«Обеспечить введение с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребёнка, установленной в субъекте Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов. При необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Оформление ежемесячной выплаты должно быть доступно через портал госуслуг и МФЦ. Срок исполнения распоряжения — до 1 июля 2020 года.