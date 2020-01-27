Топонимическая комиссия: нужно навести порядок в названиях улиц

Калининградская топонимическая комиссия предложила «навести порядок» в названиях улиц города, посвященных героям Великой Отечественной войны. Инициатива прозвучала в ходе заседания комиссии в понедельник, 27 января.
Предлагается выработать единый формат для названий улиц, которые носят имена исторических личностей времен ВОВ. Так, например, в названии улицы Генерала-лейтенанта Озерова звание военачальника используется, в то время как ул. Рокоссовского употребляется без него. По мнению членов комиссии, использование званий способствует поддержанию исторической памяти среди жителей города, однако создаст сложности в работе бюрократического аппарата.
Специалисты решили вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
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