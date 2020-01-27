Алиханов назвал Зеленоградск «спальным районом» Калининграда

В связи с растущей транспортной доступностью, Зеленоградск можно считать «спальным районом» областного центра. Такое мнение губернатор Антон Алиханов высказал во время рабочего визита в муниципалитет в понедельник, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«По сути Зеленоградск это, если выражаться в столичных терминах, — спальный район города, потому что здесь за 15-20 минут можно доехать на машине, сейчас Калининградская железная дорога, Пригородная пассажирская компания, внедрили тоже новый продукт и там за 15 минут можно доехать до города Калининграда. Ну вот для меня, как для бывшего Москвича, понятно, что даже 40 минут это не что-то такое сложное в плане утреннего путешествия из дома до рабочего места», — сказал губернатор.